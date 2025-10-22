В Татарстане на 80% снизилась нагрузка на бизнес

Фото: Максим Платонов

За последние пять лет, с 2019 по 2024 год, в Татарстане снизилась нагрузка на региональный бизнес и инспекторов в сфере контрольной деятельности — почти на 80%. Этому способствовали введенный мораторий на проверки, а также внедрение цифровых решений, передает Минэкономики республики.

Количество «живых» проверок бизнеса сократилось с более чем 19,2 тыс. до 4,4 тыс., а число выявленных нарушений уменьшилось на 65% — с 7,6 тыс. в 2019 году до чуть более 2,7 тыс. в 2024 году.



В Татарстане насчитывается более 180 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса (МСП). Доля доходов МСП в валовом региональном продукте составляет около 24,2%. Оборот малых и средних предприятий Татарстана в 2025 году превысил 2,9 млрд рублей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов представил оценку последствий снижения лимита по УСН. Снижение порога до 10 млн рублей затронет лишь 15% представителей малого и среднего бизнеса в России.

Рената Валеева