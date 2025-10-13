85% малого и среднего бизнеса не затронет снижение лимита по УСН

Его представители смогут продолжить работу в прежнем режиме без необходимости уплаты НДС

Фото: Максим Платонов

Министр финансов России Антон Силуанов представил оценку последствий снижения лимита по упрощенной системе налогообложения (УСН). На заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам он сообщил, что снижение порога до 10 млн рублей затронет лишь 15% представителей малого и среднего бизнеса в России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Минфина, изменение налогового законодательства не станет серьезным ударом для предпринимателей. Силуанов отметил, что в других странах все предприятия обязаны платить НДС, поэтому российское решение является взвешенным и обоснованным.

Важным преимуществом новых правил министр назвал возможность малого бизнеса выстраивать более эффективные цепочки взаимодействия с крупными компаниями. При этом 85% представителей малого и среднего бизнеса смогут продолжать работу в прежнем режиме без необходимости уплаты НДС.

Напомним, что ранее бизнес-омбудсмен РТ назвал отрасли, которые не затронут изменения тарифов для МСП.

Наталья Жирнова