85% малого и среднего бизнеса не затронет снижение лимита по УСН
Его представители смогут продолжить работу в прежнем режиме без необходимости уплаты НДС
Министр финансов России Антон Силуанов представил оценку последствий снижения лимита по упрощенной системе налогообложения (УСН). На заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам он сообщил, что снижение порога до 10 млн рублей затронет лишь 15% представителей малого и среднего бизнеса в России. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы Минфина, изменение налогового законодательства не станет серьезным ударом для предпринимателей. Силуанов отметил, что в других странах все предприятия обязаны платить НДС, поэтому российское решение является взвешенным и обоснованным.
Важным преимуществом новых правил министр назвал возможность малого бизнеса выстраивать более эффективные цепочки взаимодействия с крупными компаниями. При этом 85% представителей малого и среднего бизнеса смогут продолжать работу в прежнем режиме без необходимости уплаты НДС.
Напомним, что ранее бизнес-омбудсмен РТ назвал отрасли, которые не затронут изменения тарифов для МСП.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».