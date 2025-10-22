Новошешминск победил во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика — 2025»

В дальнейшем планируется воссоздать Новошешминскую крепость

Новошешминское сельское поселение Республики Татарстан вошло в число призеров престижного Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика — 2025» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Победа в конкурсе, организованном Правительством Российской Федерации, — это признание успешной работы в сфере национальной политики. Новошешминский район доказал, что многовековые традиции дружбы и взаимного уважения между разными народами — это не просто слова, а живая, ежедневная практика.

В дальнейшем планируется воссоздать Новошешминскую крепость. Проект позволит не только сохранить, но и наглядно представить богатейшее историческое наследие района.

«Эта победа — важный шаг в развитии территории, который открывает новые возможности для сохранения исторической памяти и дальнейшего укрепления межнационального диалога», — говорит глава Новошешминского района Егор Тарнавский.