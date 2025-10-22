В Казани началась консервация городских фонтанов к зимнему периоду

Завершить подготовку оставшихся 26 фонтанов к «зимовке» планируется до конца октября

Фото: Максим Платонов

Специалисты Комитета внешнего благоустройства Казани приступили к консервации 33 городских фонтанов в преддверии зимнего сезона. Насосы семи водных комплексов уже демонтированы, прочищены и отправлены на хранение, а над чашами некоторых фонтанов установлены защитные деревянные каркасы и фанерные укрытия. Завершить подготовку оставшихся 26 фонтанов к «зимовке» планируется до конца октября, сообщили в мэрии.

На сегодняшний день консервационные работы завершены в скверах Белинского и Славы, в парках им. Петрова и «Крылья Советов», на Советской площади, а также у ДК железнодорожников и ДК Саид-Галиева. В настоящее время ведется мойка конструкций в Ленинском и Лядском садах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Процесс консервации включает в себя слив воды из чаш и трубопроводов, тщательную промывку оборудования, демонтаж и хранение насосных агрегатов в спецпомещении до наступления следующего теплого сезона. Некоторые фонтаны, например в парке «Крылья Советов» и сквере имени Тинчурина, дополнительно укрываются деревянными конструкциями для защиты от повреждений в холодное время года.

Особая технология применяется при консервации плавучих фонтанов на Булаке, которые после установки 56 новых фонтанов к саммиту БРИКС обслуживаются как единая конструкция. Специалисты отсоединяют провода, подплывают к конструкциям на лодке и буксируют их к мосту, откуда они поднимаются манипулятором для транспортировки.

С 15 октября дорожные службы Казани приступили к работе в зимнем режиме. В предстоящем сезоне на улицах города будет задействовано 577 единиц спецтехники.



Рената Валеева