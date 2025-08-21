Речной порт Казани предложил выбрать имена для новых судов «Метеор-2020»

Фото: Артем Дергунов

В Казани стартовало голосование по выбору имен для новых судов «Метеор-2020», которые были построены на Зеленодольском заводе имени Горького и переданы «Флоту Татарстана».

Один из вариантов — назвать в честь Германа Глебовича Серебренникова, директора завода, который много сделал для развития отечественного судостроения и флота. Он также является почетным гражданином Зеленодольска.

— Это прекрасная возможность отдать дань уважения великому человеку и сохранить память о его делах! — отметил представитель завода.

Участники могут выбрать из нескольких вариантов, включая имена Дамира Гилемханова, Бориса Кузнецова, Габдуллы Тукая, Аделя Кутуя.

Анастасия Фартыгина