В Татарстане подвели итоги строительного сезона 2025: благоустроено 65 общественных пространств

Общий объем финансирования, включающий федеральные и региональные средства, составил 2,5 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Институт развития городов Татарстана представил итоги строительного сезона 2025 года, отметив значительные успехи в благоустройстве общественных пространств по всей республике. В 45 образованиях Татарстана благоустроено 65 общественных пространств, из которых 32 проекта полностью завершены. Общий объем финансирования, включающий федеральные и региональные средства, составил 2,5 млрд рублей.

В числе наиболее ярких и масштабных проектов, реализованных в этом году, особо выделяются:

Бульвар Серова в Казани: комплексное благоустройство центральной части бульвара, начатое в 2023 году, завершилось в 2025 году. Территория преобразилась благодаря созданию уникальных объектов: «лесной квартиры» среди деревьев, зоны для изучения жестового языка, общественного огорода с адаптированной мебелью для людей с ОВЗ, площадки для буккроссинга, игровой зоны с водой и новых велодорожек.

предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Детская зона на прилегающей территории к новому театру им. Г. Камала в Казани: после открытия нового театра в 2024 году, в 2025 году прилегающая территория пополнилась детской площадкой площадью 4200 квадратных метров с самой большой водной зоной в Татарстане. Площадка разделена на восемь тематических зон для разных возрастов. Архитекторы, совместно с производителем игрового оборудования Richter Spielgeräte, создали уникальные игровые конструкции в виде серых цапель с размахом крыльев 6,5 метров, вдохновленных птицами, обитающими на озере Кабан. Также установлен 17-метровый интерактивный стол с системой водных каналов для экспериментов с водой.

предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Храм-памятник и прилегающая территория на Кировской дамбе в Казани: храм-памятник теперь соединен с берегом обновленным пешеходным мостом, спроектированным с учетом экологических требований. Благоустроенная территория открывает панорамный вид на ансамбль Казанского Кремля. На прилегающей территории обустроены пешеходные пути, освещение и санитарные узлы. Возведен одноэтажный павильон с церковной лавкой, административными помещениями и общественными туалетами.

предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Также в Альметьевске завершилось комплексное обновление пляжной зоны Городского водохранилища, которая теперь включает современный пляж с необходимой инфраструктурой (раздевалки, душевые, кафе, спасательная вышка) и Эко-парк с наблюдательными вышками, мостами и гриль-зонами, открывая новые возможности для активного отдыха и водного спорта в черте города.

Одновременно, в Бугульме сквер возле Дворца молодежи преобразился в яркий городской центр, ориентированный на молодежь, с событийным пространством, зонами для творчества, игровой площадкой и многофункциональными спортивными зонами для воркаута, паркура, стритбола и настольного тенниса, создавая активное и комфортное пространство для жителей.

Рената Валеева