Власти планируют пересмотреть список опасных производств для трудоустройства подростков

Депутат провел аналогию с работой Минтруда по сокращению списка запрещенных для женщин профессий

Фото: Динар Фатыхов

Российские власти рассматривают возможность пересмотра перечня опасных производств, что может открыть возможность трудоустройства для несовершеннолетних специалистов на предприятиях, где их труд в настоящее время запрещен. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС.

Сейчас идет завершающий этап согласования соответствующего законопроекта, который в скором времени будет внесен правительством в Госдуму. Цель инициативы — создание более гибкого механизма, позволяющего несовершеннолетним специалистам рабочих профессий трудоустраиваться на предприятия, где они проходили практику и обладают необходимыми квалификацией и компетенциями.

Депутат отметил, что текущая ситуация, когда 17-летние студенты и выпускники колледжей не могут получить работу на предприятиях, где проходили практику, из-за их принадлежности к категории опасных производств, является устаревшей и нуждается в пересмотре.

— Опасными они были определены 20 лет назад. С тех пор многие производственные процессы стали безопасными, — подчеркнул Нилов. Он отметил, что прогресс в технологиях и изменения в подходах к охране труда требуют пересмотра перечня профессий, которые считаются запрещенными для несовершеннолетних.

Нилов провел аналогию с работой Минтруда по сокращению списка запрещенных для женщин профессий, подчеркнув, что в современном мире «на улице опаснее находиться», чем в некоторых современных производственных помещениях.

Действующее законодательство, а именно Трудовой кодекс РФ, запрещает труд лиц младше 18 лет на работах с вредными или опасными условиями труда. Перечень таких работ был утвержден правительством в 2000 году и с тех пор не пересматривался.

Рената Валеева