В Мордовии предприятие повреждено в результате массированной атаки беспилотников

Ранее там объявили беспилотную опасность

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил в своем Telegram-канале о массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на территорию региона в ночь на 22 октября. В результате атаки, по словам Здунова, повреждено одно из предприятий Мордовии.

— Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения, — написал глава региона.

На месте происшествия работают экстренные службы. Ранее в Мордовии была объявлена беспилотная опасность.

Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 33 украинских БПЛА самолетного типа над различными регионами России в течение ночи. В частности, беспилотники были сбиты над Брянской, Ленинградской, Ростовской, Псковской, Новгородской, Орловской, Тверской, Тульской областями, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Рената Валеева