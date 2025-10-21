Российских лыжников не допустят к отбору на Паралимпиаду 2026 года

Ранее российским спортсменам разрешили выступать с национальными атрибутами в ряде соревнований

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских спортсменов до участия в квалификационных соревнованиях на зимние Паралимпийские игры 2026 года. Об этом сообщают РИА Новости.

Это решение касается спортсменов из России и Белоруссии, которые могли бы участвовать в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Система была предложена МОК как возможный путь для участия спортсменов из этих стран в Олимпийских играх.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Примечательно, что ранее члены Международного паралимпийского комитета приняли решение не приостанавливать членство Паралимпийского комитета России. Российским паралимпийцам вернули право выступать с национальными атрибутами в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, пауэрлифтингу, следж-хоккею и пулевой стрельбе.



Наталья Жирнова