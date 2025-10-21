Новости экономики

Рассмотрение трехлетнего бюджета России во втором чтении может пройти 18 ноября

21:13, 21.10.2025

Эта дата подтвердится, если документ будет принят в первом чтении

Фото: Михаил Захаров

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил о планируемой дате рассмотрения проекта федерального бюджета во втором чтении, сообщает ТАСС.

По его словам, заседание может состояться 18 ноября, если документ будет принят в первом чтении.

— Свои замечания к законопроекту о трехлетнем бюджете и предложения по доработке законопроекта ко второму чтению представили 21 профильный комитет Госдумы и три политические фракции. Основной блок предложений поступил от фракции «Единая Россия», также отдельные предложения представили фракции ЛДПР и «Новые люди», — сказал Макаров.

В ходе доработки законопроекта ко второму чтению будут учтены все поступившие предложения от профильных комитетов и политических фракций Госдумы.

Наталья Жирнова

