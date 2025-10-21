Эррол Маск впечатлен Иннополисом и Казанью
В ходе встречи со студентами Университета Иннополис он высоко оценил уровень развития российских городов
Эррол Маск, отец известного предпринимателя Илона Маска, поделился своими впечатлениями о поездке в Россию. В ходе встречи со студентами Университета Иннополис он высоко оценил уровень развития российских городов, сообщает ТАСС.
Особое внимание бизнесмен уделил столице Татарстана — Казани, а также Иннополису, назвав его одним из самых современных городов, которые он когда-либо видел. Маск также посетил Суздаль, где, по его словам, «вернулся на тысячу лет назад».
Высокую оценку получил и столичный город.
— Москва — безусловно, самый красивый столичный город в мире, и она никогда не перестает меня поражать, — отметил Эррол Маск.
Ранее сообщалось, что Эррол Грэм Маск посетил Казань с целью ознакомления с местными ИТ-парками.
