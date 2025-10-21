Стало известно время проведения последнего матча «Рубина» в 2025 году
РПЛ опубликовал окончательный вариант расписания на оставшиеся туры до зимнего перерыва
На сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликован окончательный вариант расписания оставшихся матчей до конца 2025 года. Игры завершающего годовой цикл 18-го тура пройдут с 5 по 7 декабря.
В трех последних турах чемпионата «Рубин» сыграет в Казани с «Ахматом» (22 ноября, в 19:45 по московскому времени), а также в гостях с «Зенитом» (30 ноября в 19:00 мск) и «Ростовом» (6 декабря в 14:00 мск).
Заключительным матчем 2025 года в РПЛ станут игры «Краснодар» — ЦСКА и «Балтика» — «Крылья Советов» — 7 декабря в 19:00 мск. Остальные 12 туров пройдут уже в весенней части сезона.
В минувшие выходные в чемпионате завершились встречи 12-го тура. Всего каждая команда до конца сезона проведет 30 матчей.
