Стало известно время проведения последнего матча «Рубина» в 2025 году

РПЛ опубликовал окончательный вариант расписания на оставшиеся туры до зимнего перерыва

Фото: Динар Фатыхов

На сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликован окончательный вариант расписания оставшихся матчей до конца 2025 года. Игры завершающего годовой цикл 18-го тура пройдут с 5 по 7 декабря.

В трех последних турах чемпионата «Рубин» сыграет в Казани с «Ахматом» (22 ноября, в 19:45 по московскому времени), а также в гостях с «Зенитом» (30 ноября в 19:00 мск) и «Ростовом» (6 декабря в 14:00 мск).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заключительным матчем 2025 года в РПЛ станут игры «Краснодар» — ЦСКА и «Балтика» — «Крылья Советов» — 7 декабря в 19:00 мск. Остальные 12 туров пройдут уже в весенней части сезона.

В минувшие выходные в чемпионате завершились встречи 12-го тура. Всего каждая команда до конца сезона проведет 30 матчей.



Зульфат Шафигуллин