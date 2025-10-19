Россиянам объяснили, как мошенники крадут аккаунты в мессенджерах

Злоумышленники используют поддельные объявления, рассказали в МВД

Фото: Артем Дергунов

Для кражи аккаунтов в мессенджерах мошенники используют поддельные объявления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

— Код с листовки ведет на фишинговый сайт. Мошенники создают поддельный сайт, внешне похожий на сайт Telegram. Там они просят подтвердить номер телефона для того, чтобы якобы в чат не вступали посторонние люди. Если ввести код подтверждения, злоумышленники получат доступ к мессенджеру, — рассказали правоохранители.

Как добавили в ведомстве, получив доступ к аккаунту, мошенники проверяют сохраненные сообщения в попытке найти пароли от соцсетей и онлайн-банков. В переписках злоумышленники ищут интимные фото или снимки документов. Полученная информация используется в преступных целях.

Недавно в МВД предупредили о новых схемах мошенничества, применяемых аферистами на сайтах знакомств. Злоумышленники не только шантажируют пользователей интимными фотографиями, но и используют более изощренные методы вымогательства.

Галия Гарифуллина