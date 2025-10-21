«Ростех» поставил семь казанских Ми-8 для удаленных районов России

Каждый вертолет оснащен салоном на 22 пассажирских места

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила семь новых вертолетов Ми-8МТВ-1, производящихся на Казанском вертолетном заводе, от холдинга «Ростех». Машины предназначены для улучшения транспортной доступности отдаленных районов Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Сообщается, что каждый вертолет оснащен салоном на 22 пассажирских места. Особенностью машин является возможность установки медицинских модулей, что расширяет их функциональность. Вертолеты также оборудованы системой внешней подвески с грузоподъемностью до 4 тонн.

предоставлено пресс-службой "Ростех"

Поставка осуществлена в рамках инвестиционного проекта по обновлению российского вертолетного парка. Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда национального благосостояния и содействии Минпромторга России.

Ранее появилось видео, как казанский Ми-8 доставляет детей в школу на Ямале.

Наталья Жирнова