Появилось видео, как казанский Ми-8 доставляет детей в школу на Ямале

Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса России

В Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Коми и других северных регионах России дан старт ежегодной кампании «Школьные вертолеты». Эта акция обеспечивает доступ к образованию для детей из семей оленеводов, проживающих в отдаленных стойбищах, где круглогодичное дорожное сообщение отсутствует.

Традиционно в конце августа вертолеты Ми-8, принадлежащие авиаотрядам и авиакомпаниям, адаптированным к условиям Крайнего Севера, поднимаются в небо, чтобы доставить юных кочевников в школы-интернаты.

В этом году вертолеты перевезли более 3,3 тысячи детей, включая более тысячи первоклассников.

Значимым событием стало недавнее пополнение авиапарка региональных авиакомпаний. Казанский вертолетный завод передал десять Ми-8МТВ-1 пяти авиакомпаниям, в том числе «Полярные авиалинии», «Тайга», «ЧукотАвиА», а также «Стрежевскому авиапредприятию» и компании «Ельцовка».

Рената Валеева