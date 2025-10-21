Челнинца будут судить за поддельные права на лодку — он хотел их заменить

Фото: Динар Фатыхов

Камская транспортная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в отношении жителя Набережных Челнов, подозреваемого в использовании поддельного удостоверения на право управления маломерным судном. Об этом пишет пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее мужчина обратился в Центр ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану с заявлением о замене удостоверения.

Материалы прокурорской проверки были переданы в следственные органы, где по результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).

В марте 2025 года Нижнекамский городской суд признал 30-летнего челнинца виновным в даче взятки в обмен на права. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно.



Рената Валеева