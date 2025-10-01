Татарстанца лишили прав на управление маломерными судами — он пытался дать взятку

Суд установил, что мужчина передал 20 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

По иску Камского транспортного прокурора Набережночелнинский городской суд Татарстан лишил местного жителя права управления маломерными судами. Об этом сообщили в пресс-службе.

Решение было принято в связи с тем, что в марте 2025 года Нижнекамский городской суд признал 30-летнего мужчину виновным в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Суд установил, что мужчина передал 20 тыс. рублей инспектору Нижнекамского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану за незаконную выдачу прав на управление маломерными судами без прохождения практического экзамена.

Ранее казанскому экс-судье Айдару Хуснутдинову предъявили обвинение в пьяной езде на лодке, из-за которой также пострадал человек.



Рената Валеева