Пассажиропоток маршрута Нижний Новгород — Казань увеличился на 8%
За указанный период электричками воспользовались 335 тыс. человек
Количество пассажиров, воспользовавшихся межрегиональными электропоездами, курсирующими между Нижним Новгородом и Казанью, выросло на 8% за январь — сентябрь 2025 года. Об этом сообщили в Минтрансе Татарстана.
За указанный период электричками воспользовались 335 тыс. человек.
Ежедневный электропоезд преодолевает расстояние между двумя городами за 5 часов 55 минут. Расписание движения:
- из Нижнего Новгорода: отправление в 05:10 и 16:08, прибытие в Казань в 11:05 и 22:03.
- из Казани: отправление в 05:25 и 15:54, прибытие в Нижний Новгород в 11:20 и 21:49.
Электрички делают остановки на станциях Арзамас-2, Перевозская, Сергач, Пильна, Княжиха, Шумерля, Вурнары, Канаш, Свияжск и Зеленый Дол.
В Татарстане из-за перехода на зимний период изменился график движения некоторых пригородных поездов. С 29 сентября будут выведены из расписания электрички №6001 Казань — Свияжск и №6476 Свияжск — Арск. По субботам и воскресеньями с 4 октября не будут ходить поезда №6301 Казань — Тюрлема. С 13 октября сократится маршрут следования электрички №6479 Бирюли — Волжск: она будет следовать сообщением Бирюли — Краснозаринск.
