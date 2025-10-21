Несырьевой экспорт России превысил 12% ВВП в первом полугодии 2025 года

В первом полугодии 2025 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил более 12% ВВП, а доля национальных валют в расчетах за товары и услуги превысила 50%. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании Международного экспортного форума «Сделано в России».

Мишустин подчеркнул, что Россия активно переориентируется на перспективные рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС, а также государств Азии, Африки и Латинской Америки.

— За четыре года доля экспорта в эти страны выросла с 44% (2021 год) до более чем 85% (2024 год), — отметил он.

При этом, по словам премьер-министра, даже недружественные страны продолжают закупать российские товары, в том числе энергоносители, удобрения, ядерное топливо, металлы, рыбу и морепродукты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ключевая цель, поставленная правительством, — увеличить за шесть лет объем несырьевого неэнергетического экспорта на 66% по сравнению с 2023 годом.

— Для этого был запущен обновленный нацпроект «Международная кооперация и экспорт», который предусматривает поддержку российского бизнеса на всех этапах выхода на внешние рынки, — сообщил Мишустин.

В рамках национального бренда «Сделано в России» за шесть лет было поддержано более 5 тысяч российских компаний, которые заключили контракты на сумму свыше 120 млрд рублей.

Рената Валеева