Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Татарстане снизилась на 12%

В рамках кампании по вакцинации против гриппа в республике привито уже более 1 млн человек, что составляет 30,5% от общего населения Татарстана

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Татарстане за неделю с 6 по 12 октября зарегистрировано 11,8 тыс.случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости снизился на 11,9% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

Снижение количества заболевших отмечено во всех возрастных группах. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии.

В рамках кампании по вакцинации против гриппа в республике привито уже более 1 млн человек, что составляет 30,5% от общего населения Татарстана.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для иммунизации используются поступившие по федеральному бюджету вакцины «Флю-М», «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», содержащие актуальные штаммы вируса гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения на текущий эпидсезон.

Также в регионе продолжает снижаться заболеваемость COVID-19. За 41-ю неделю года зарегистрировано 129 случаев, что на 25,6% меньше показателей предыдущего периода.

Анастасия Фартыгина