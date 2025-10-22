Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до +10 градусов

07:00, 22.10.2025

Возможен небольшой, местами умеренный дождь

Сегодня в Татарстане будет облачно. Возможен небольшой, местами умеренный дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-восточный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +7 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +5 до +10 градусов.

Галия Гарфиуллина

