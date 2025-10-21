Кудерметова выбыла из турнира WTA в Гуанчжоу, уступив «лаки-лузеру» из Франции

Татарстанская спортсменка, занимающая 75-ю строчку рейтинга WTA, пока не имеет побед на турнирах под эгидой организации

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанская теннисистка Полина Кудерметова проиграла представительнице Франции Тьянцоа Ракотоманге-Ражане в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гуанчжоу. Об этом пишет ТАСС.

Встреча завершилась победой французской теннисистки со счетом 1:6, 6:1, 6:2. Ракотоманге-Ражана, попавшая в основную сетку турнира как «лаки-лузер», одержала волевую победу над посеянной под восьмым номером Кудерметовой.

В следующем круге Ракотоманге-Ражана встретится с победительницей матча между полькой Катажиной Кавой и американкой Кэти Волынец.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тьянцоа Ракотоманге-Ражана, занимающая 129-е место в мировом рейтинге, является обладательницей одного титула WTA в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2025 года, где она уступила в первом круге.

Кудерметова, занимающая 75-ю строчку рейтинга WTA, пока не имеет побед на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата США в текущем году.

Турнир в Гуанчжоу относится к категории WTA 250 и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 26 октября.

Рената Валеева