Двух хоккеистов «Ак Барса» проверили на допинг

11:19, 21.10.2025

В КХЛ за сентября РУСАДА взяло допинг-пробы у 25 игроков

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило 25 хоккеистов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сентябре. Больше всех под допинг-контроль попадали игроки московского «Спартака», сообщает ТАСС.

Под проверку попали два хоккеиста казанского «Ак Барса», имена которых не раскрываются. Также в сентябре проверены четыре игрока ЦСКА, по два — из «Автомобилиста», СКА, «Шанхая», московского «Динамо», «Локомотива» и «Трактора», один — из «Авангарда».

В минувшем месяце «Ак Барс» провел десять матчей, одержал четыре победы и допустил шесть поражений. В текущий момент казанская команда идет с семиматчевой победной серией в чемпионате.

