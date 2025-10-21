Новости общества

Словакия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России при учете своих замечаний

09:05, 21.10.2025

Ранее премьер-министр Роберт Фицо заявлял, что не будет поддерживать новые санкции

Фото: Реальное время

Словакия готова поддержать 19-й пакет европейских санкций против России, если Европейская комиссия учтет замечания республики, касающиеся цен на электроэнергию и климатических целей. Об этом заявил глава МИД страны Юрай Бланар по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Ранее, в сентябре, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что не будет поддерживать новые санкции против РФ до тех пор, пока Европейская комиссия не предложит решение ситуации с ценами на электроэнергию в Европе и гармонизацией климатических целей с потребностями промышленности.

взято с сайта kremlin.ru

— Наши предложения более-менее приняты и включены в заключения, которые должны обсуждаться в четверг на Европейском совете <…> Пока у меня есть информация, которая говорит о том, что Европейская комиссия принимает наши требования <…> После того, как эти требования будут включены, при поддержке других стран Словакия готова занять позитивную позицию и по пакету санкций, — сказал Бланар. Его заявление было опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства Словакии на Youtube.

Министр отметил, что Евросоюз теряет конкурентоспособность из-за высоких цен на энергию. Словакию также беспокоят планы по запрету ДВС в рамках климатической повестки, поскольку республика занимает лидирующие позиции по производству авто на душу населения.

Венгрия не планирует блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, поскольку добилась исключения из него мер, которые противоречили бы ее национальным интересам. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Рената Валеева

