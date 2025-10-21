Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Венгрия не планирует блокировать 19-й пакет санкций ЕС против России, поскольку добилась исключения из него мер, которые противоречили бы ее национальным интересам. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА «Новости».

Ранее, в начале октября, издание EUObserver сообщало о том, что Венгрия, вероятно, отказалась от своих претензий к новым антироссийским санкциям.

— У нас нет... плана заблокировать его (19-й пакет, — прим. ред.). Мы смогли убрать все те меры, которые пошли бы против нашего национального интереса, — цитирует Сийярто издание Euractiv.

Отвечая на вопрос о возможном участии в дискуссиях по поводу следующего пакета санкций, министр заявил, что не «вносит вклад в безумие», и подчеркнул провал санкционной политики Евросоюза.



Ранее Венгрия согласилась с предложением ЕС о полном запрете импорта российского СПГ с января 2027 года. Будапешт пытался добиться исключения для продолжения поставок, но на встрече послов ЕС не стал возражать против инициативы

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, ухудшив жизнь миллионов людей.

Рената Валеева