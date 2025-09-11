Словакия не поддержит новые санкции против России
После встречи с главой Евросовета Антониу Коштой Фицо подчеркнул, что предыдущие санкции не изменили позицию России в отношении войны
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит новый пакет санкций Евросоюза против России, если Еврокомиссия не предложит удовлетворительные решения по вопросам климата и стоимости электроэнергии, пишет ТАСС.
После встречи с главой Евросовета Антониу Коштой Фицо подчеркнул, что предыдущие санкции не изменили позицию России в отношении войны.
— Сколько еще санкционных пакетов нужно принять, чтобы изменить отношение России к войне? Не помог ни первый, ни 18-й [пакет], и 19-й [пакет] точно не поможет, — отметил он.
Премьер также добавил, что новые предложения должны учитывать потребности автомобильной и тяжелой промышленности.
— Я не буду поддерживать новый пакет [санкций] до тех пор, пока ЕК не предложит реалистические решения, — сказал Фицо.
Кроме того, он выразил надежду на то, что ЕС будет уделять больше внимания мирным процессам, а не только военной помощи Украине.
— Приоритетом моего правительства является мир, а не продолжение войны, — заключил он.
Напомним, что Европейская комиссия готовит 19-й пакет санкций против России, в котором могут быть введены дополнительные ограничения на выдачу туристических виз для граждан России.
