Чиновников хотят обязать извиняться за неверные штрафы

По данным депутатов, только в 2023 году было отменено более 130 тыс. таких постановлений

Фото: Динар Фатыхов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты от фракции «Новые люди» разработали законопроект, обязывающий должностных лиц приносить официальные извинения за ошибочно выписанные штрафы. Об этом сообщает РИА «Новости».



Авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство не предусматривает такого механизма за неправомерно вынесенные постановления об административных правонарушениях. По данным депутатов, только в 2023 году было отменено более 130 тысяч таких постановлений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта заставит должностных лиц более ответственно подходить к рассмотрению дел, а также продемонстрирует гражданам, что государство уважает их права и готово признавать свои ошибки. Это, в свою очередь, укрепит доверие к правовой системе.

Рената Валеева