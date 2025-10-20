В России за сутки ликвидировали три лесных пожара

За прошедшие сутки в России было потушено три лесных пожара в двух регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению двух лесных пожаров в одном регионе.

В тушении задействовано 39 человек и 10 единиц техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки проводится с помощью двух воздушных судов.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами ни в одном регионе не введен. Особый противопожарный режим действует в 12 регионах. Пожароопасный сезон объявлен в 45 регионах.

С начала года 72,4% лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

За 18 октября в четырех регионах России за сутки потушили пять лесных пожаров.

Рената Валеева