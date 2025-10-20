Запрет ЕС на российский газ поставил Сербию в сложное положение

Ситуация обострилась после того, как совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа с 1 января 2026 года

Сербия оказалась в сложном положении из-за запрета ЕС на транзит российского газа, заявила министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович, сообщают РИА «Новости».

Ситуация обострилась после того, как совет ЕС утвердил поэтапный отказ от импорта российского газа с 1 января 2026 года. При этом действующее соглашение предусматривает переходный период до 1 января 2028 года.

По словам главы Минэнерго, Сербия столкнулась с серьезными трудностями, поскольку Болгария может запретить транзит российского газа через «Балканский поток». Это нанесет значительный ущерб экономике страны. Нынешний договор на поставки газа из России был продлен до конца года, он обеспечивает более 80% потребностей Сербии.

Министр выразила надежду на поиск решения благодаря хорошим отношениям президента Александра Вучича с мировыми лидерами, однако отметила сложность ситуации из-за санкций против «Нефтяной индустрии Сербии».



Ранее сообщалось, что ЕС не смог согласовать 19-й пакет антироссийских санкций.

Наталья Жирнова