ЕС не смог согласовать 19-й пакет антироссийских санкций

Теперь этот вопрос планируется рассмотреть на предстоящем саммите Евросоюза

Фото: Реальное время

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли достичь договоренности по 19-му пакету антироссийских санкций в ходе встречи в Люксембурге. Об этом сообщила глава европейской дипломатической службы Кая Каллас на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Обсуждение пакета санкций было перенесено на более поздний срок. Теперь этот вопрос планируется рассмотреть на предстоящем саммите Евросоюза, который состоится 23–24 октября.

— Мы рассмотрели санкции. Эта тема будет обсуждаться позднее на текущей неделе, — сказала Каллас.

Ранее сообщалось, что ЕС начнет выдачу Украине кредита за счет активов России в 2026 году.

Наталья Жирнова