Татарстан получил 44,4 млрд рублей целевых трансфертов из федерального бюджета за 9 месяцев

Общий объем средств, планируемых к поступлению, составляет 71,2 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

По состоянию на 1 октября в бюджет Татарстана из федерального бюджета поступили целевые межбюджетные трансферты на общую сумму 44,4 млрд рублей, что составляет 62,4% от запланированных назначений на год. Об этом сообщили в Минфине республики.

Структура поступивших средств выглядит следующим образом:

дотации — 235,7 млн рублей (100% от плана);

субсидии — 34,8 млрд рублей (59,6% от плана);

субвенции — 5,7 млрд рублей (77,4% от плана);

иные межбюджетные трансферты — 3,5 млрд рублей (70,3% от плана);

поступления из федеральных фондов — 208,6 млн рублей (88,5% от плана).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поступившие средства направлены на финансирование конкретных расходных статей в соответствии с их целевым назначением.

Общий объем средств, планируемых к поступлению в бюджет Татарстана из федерального бюджета в 2025 году, составляет 71,2 млрд рублей.

По данным на 1 октября, госдолг Татарстана составил 99,2 млрд рублей. За месяц показатель увеличился на 85 млн рублей по сравнению с 1 сентября.



Рената Валеева