В Казани планируют сократить в четыре раза количество отделов соцзащиты

17:30, 20.10.2025

Это связано с нехваткой кадров

Фото: Максим Платонов

Антикоррупционную экспертизу проходит указ раиса Татарстана Рустама Минниханова о внесении изменений в структуру республиканского Министерства труда, занятости и социальной защиты.

Документ предполагает объединение четырех существующих отделов социальной защиты в районах Казани в единое управление. Такое решение обусловлено нехваткой кадров в действующих отделах, вызванной низким уровнем зарплат относительно рыночных предложений.

Одновременно произойдет уменьшение численности сотрудников: вместо прежних 21 специалиста останется 15. Заработная плата оставшихся сотрудников возрастет на 28% за счет перераспределения фонда оплаты труда.

Новый территориальный орган получит название «Управление социальной защиты министерства в городе Казани» и будет располагаться по адресу: проспект Ямашева, дом 37.

Цель нововведений — повысить эффективность работы ведомства путем объединения подразделений и увеличения мобильности кадров. Реорганизация вступит в силу с 1 января 2026 года.

Дмитрий Зайцев

ОбществоВласть Татарстан

