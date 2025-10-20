В Казани планируют сократить в четыре раза количество отделов соцзащиты
Это связано с нехваткой кадров
Антикоррупционную экспертизу проходит указ раиса Татарстана Рустама Минниханова о внесении изменений в структуру республиканского Министерства труда, занятости и социальной защиты.
Документ предполагает объединение четырех существующих отделов социальной защиты в районах Казани в единое управление. Такое решение обусловлено нехваткой кадров в действующих отделах, вызванной низким уровнем зарплат относительно рыночных предложений.
Одновременно произойдет уменьшение численности сотрудников: вместо прежних 21 специалиста останется 15. Заработная плата оставшихся сотрудников возрастет на 28% за счет перераспределения фонда оплаты труда.
Новый территориальный орган получит название «Управление социальной защиты министерства в городе Казани» и будет располагаться по адресу: проспект Ямашева, дом 37.
Цель нововведений — повысить эффективность работы ведомства путем объединения подразделений и увеличения мобильности кадров. Реорганизация вступит в силу с 1 января 2026 года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».