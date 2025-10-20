После экстрадиции «велокиллер» из Казани полностью признал вину

Сегодня на месте преступления он показал, как приближался к жертве и наносил удары

Фото: Артем Дергунов

Парковка между домом 53 на улице Восстания и гимназией №94 в Казани сегодня стала местом проведения следственных действий. Во второй половине дня сюда привезли казанца Руфата Султанова, которого вчера России выдали власти Таджикистана, передает с места журналист «Реального времени».

Признательные показания Султанов начал давать еще после задержания в Таджикистане, утверждают источники издания. В субботу поздним вечером его экстрадировали в Москву, а ранним воскресным утром на самолете конвой с задержанным приземлился в аэропорту Казани. На суд предполагаемого «велокиллера» не повели — ему еще 17-го избрали заочный арест и на основании этого решения отправили в СИЗО Казани.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», отпираться казанец, кстати, также работавший дорожником в компании «Волга-Автодор», не стал — сегодня при проверке показаний на месте он показал, где оставил электровелосипед, как подкрался к жертве и как наносил удары. Обычно в подобных мероприятиях силовики используют манекен и деревянное орудие преступления. В данном случае роль жертвы исполнял один из оперативников, а Султанов пальцем показывал, как наносил удары.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Пока одна группа силовиков работала с этим подозреваемым в Московском районе Казани, Советский райсуд избрал меру пресечения предполагаемому заказчику преступления Станиславу Шевыреву. Его отправили в СИЗО до 14 декабря. Вину Шевырев-старший отрицал.

Ранее суд Казани отправил под домашний арест безопасника, взятого под госзащиту по делу «велокиллера».

Ирина Плотникова