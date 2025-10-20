Суд Казани отправил под домашний арест безопасника, взятого под госзащиту по делу велокиллера
Меру пресечения подозреваемый Булат Галлямов будет отбывать в засекреченном помещении МВД
Признавший вину в покушении на жизнь Ирины Шевыревой получил домашний арест. Такое решение в отношении начальника смены охраны компании «Волга-Автодор» Булата Галлямова только что огласил Советский суд Казани, передает с заседания журналист «Реального времени».
Сам подозреваемый против этой меры пресечения не возражал. Его задержали еще 15 октября, а уже 17-го он был взят под государственную защиту, благодаря ценным для следствия свидетельским показаниям.
Ранее в суде сообщалось — Галлямов дал показания против привлеченных к слежке и исполнению заказала гражданам Таджикистана и непосредственного руководителя — начальника службы безопасности компании Андрея Черкасина.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».