СК возбудил уголовное дело за хищение у Минобороны 500 млн рублей

Кража средств произошла при исполнении госконтракта

СК России возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтракта Минобороны. Сумма ущерба составила более 500 млн рублей, сообщает ТАСС.

Фигурантами дела стали бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев, генеральный директор ООО «ПП «Интерарм» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари и сотрудники ООО «Нэст».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суть преступления заключается в том, что в 2022 году компании заключили контракт с Минобороны на поставку оборудования для трубопроводов. Куранов и Даллари должны были обеспечить поставку, а Лаптев — следить за выполнением условий. В 2023 году подозреваемые поставили некачественное оборудование, не соответствующее требованиям контракта. Это нанесло серьезный ущерб Министерству обороны.

Дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере.



Ранее депутата Заксобрания Малькевича обвинили в хищении 37,2 млн рублей. Александр Малькевич стал фигурантом дела о присвоении средств у городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга (АО «ГАТР»).

Наталья Жирнова