Депутата заксобрания Малькевича обвинили в хищении 37,2 млн рублей
Он стал фигурантам дела о присвоении средств у городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга (АО «ГАТР»)
Александру Малькевичу, депутату законодательного собрания, предъявлено обвинение в рамках дела о хищении средств у городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга (АО «ГАТР»), сообщает ТАСС.
По данным следствия, в 2020—2021 годах руководство агентства заключило договоры с представителем частного фонда на информационное сопровождение в интернете. Однако представитель фонда не выполнил обещанные работы, предоставив вместо этого фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах.
Руководство агентства, зная о невыполнении работ, все равно подписало документы и перевело фонду 37,2 млн рублей. Эти деньги были обналичены.
В хищении денежных средств обвиняются пять человек, включая Малькевича. Следствие обратилось в Басманный районный суд Москвы с ходатайством о применении к депутату меры пресечения в виде запрета определенных действий.
