В Нурлатском, Мамадышском и Агрызском районах произошло наибольшее количество нарушений при благоустройстве

Наибольшее число замечаний относилось к дорожным работам, меньше всего — к установке наружного освещения

В Татарстане завершили все запланированные на 2025 год работы в рамках программы благоустройства «Наш двор». Об этом сообщила директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Работы по укладке дорожного покрытия и установке наружного освещения были завершены еще в прошлом месяце, а монтаж игрового и спортивного оборудования завершился 8 октября.

Анализируя количество выявленных замечаний по благоустроенным дворам, Зиннатуллина отметила, что наибольшее количество нарушений зафиксировано в Нурлатском, Мамадышском и Агрызском районах, наименьшее — в Высокогорском и Заинском районах. Наибольшее число замечаний относилось к дорожным работам, меньше всего — к установке наружного освещения.

Директор фонда подчеркнула, что все замечания, выявленные в ходе предыдущих выездов, на сегодняшний день устранены. За последние две недели проведены контрольные объезды Казани и Набережных Челнов, где выявлены дополнительные замечания, срок устранения которых — 24 октября.

На данный момент принято 546 дворов из 677.

До 30 января 2026 года планируется провести общее совещание со всеми подрядными организациями для анализа допущенных ошибок и выработки решений по их предотвращению в будущем.

В ближайшее время для управляющих организаций будет организовано ежегодное обучение, в ходе которого будут детально разобраны все выявленные проблемы и предложены эффективные пути решения.

В республике уже начата подготовка программы «Наш двор» на 2026 год. В план благоустройства на следующий год включены 564 дворовые территории в 13 муниципальных образованиях.

Ранее жители домов №3, 3а, 5 и 7 на улице Дубравной собственными силами преобразили свой двор, создав функциональное пространство. Дома, объединенные общим дворовым пространством, были построены в 1980-е годы. Здесь проживает около 1,5 тыс. человек, включая 600 детей. Двор не был включен в республиканскую программу благоустройства.

Рената Валеева