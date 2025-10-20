Новости общества

Российские средства ПВО сбили 129 украинских беспилотников за сутки

13:17, 20.10.2025

По данным ведомства, также были сбиты три управляемые авиационные бомбы

Российские средства ПВО сбили 129 украинских беспилотников за сутки
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 129 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, также были сбиты три управляемые авиационные бомбы.

Напомним, что минувшей ночью силы ПВО сбили семь БПЛА над Крымом, Ульяновской, Липецкой и Брянской областями. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в поселке Вешкайма была предотвращена атака БПЛА на подстанцию, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино в Донецкой Народной Республике.

Рената Валеева

