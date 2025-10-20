Российские средства ПВО сбили 129 украинских беспилотников за сутки

По данным ведомства, также были сбиты три управляемые авиационные бомбы

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 129 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, также были сбиты три управляемые авиационные бомбы.

Напомним, что минувшей ночью силы ПВО сбили семь БПЛА над Крымом, Ульяновской, Липецкой и Брянской областями. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в поселке Вешкайма была предотвращена атака БПЛА на подстанцию, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино в Донецкой Народной Республике.

Рената Валеева