В соседней с Татарстаном Ульяновской области сбили беспилотник

Губернатор Алексей Русских сообщил, что в Вешкайме была предотвращена атака БПЛА на подстанцию

Минувшей ночью над Ульяновской областью был уничтожен один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщили в Минобороны.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем телеграм-канале, что в Вешкайме была предотвращена атака БПЛА на подстанцию.

— Предотвращена атака БПЛА на подстанцию в Вешкайме. Пострадавших нет. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме. На месте работают спецслужбы, — написал он.

Пострадавших в результате инцидента нет, электроснабжение населения осуществляется в штатном режиме. На месте происшествия работают спецслужбы.

Рената Валеева