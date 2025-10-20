В соседней с Татарстаном Ульяновской области сбили беспилотник
Губернатор Алексей Русских сообщил, что в Вешкайме была предотвращена атака БПЛА на подстанцию
Минувшей ночью над Ульяновской областью был уничтожен один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщили в Минобороны.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил в своем телеграм-канале, что в Вешкайме была предотвращена атака БПЛА на подстанцию.
— Предотвращена атака БПЛА на подстанцию в Вешкайме. Пострадавших нет. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме. На месте работают спецслужбы, — написал он.
Пострадавших в результате инцидента нет, электроснабжение населения осуществляется в штатном режиме. На месте происшествия работают спецслужбы.
