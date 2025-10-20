Новости общества

Отец погибшей биатлонистки Дальмайер планирует посетить место ее гибели в Пакистане

12:22, 20.10.2025

Из-за сложных природных условий транспортировка тела оказалась невозможной

Фото: Реальное время

Андреас Дальмайер, отец двукратной олимпийской чемпионки и семикратной чемпионки мира по биатлону Лауры Дальмайер, трагически погибшей летом 2025 года во время восхождения на гору Лайла Пик в Пакистане, намерен посетить место ее гибели. Об этом сообщает Der Spiegel.

Дальмайер планирует совершить поездку в Пакистан, чтобы своими глазами увидеть место, где погибла его дочь, и попрощаться с ней. Он намерен подняться на гору Лайла Пик (высота 6096 м) до того места, где предположительно сейчас покоится Лаура.

скриншот из видео "Лаура Дальмайер завершила карьеру Laura Dahlmeier ended her career" на RuTube

Напомним, что немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в июле 2025 года в результате несчастного случая. Во время восхождения на горную вершину она попала под камнепад, не дойдя до запланированной высоты около 300 метров. Из-за сложных природных условий транспортировка тела оказалась невозможной.

Ранее альпинист-экстремал Томас Хубер установил на месте гибели Лауры Дальмайер небольшую мемориальную табличку в память о спортсменке.

Рената Валеева

