Отец погибшей биатлонистки Дальмайер планирует посетить место ее гибели в Пакистане

Из-за сложных природных условий транспортировка тела оказалась невозможной

Фото: Реальное время

Андреас Дальмайер, отец двукратной олимпийской чемпионки и семикратной чемпионки мира по биатлону Лауры Дальмайер, трагически погибшей летом 2025 года во время восхождения на гору Лайла Пик в Пакистане, намерен посетить место ее гибели. Об этом сообщает Der Spiegel.

Дальмайер планирует совершить поездку в Пакистан, чтобы своими глазами увидеть место, где погибла его дочь, и попрощаться с ней. Он намерен подняться на гору Лайла Пик (высота 6096 м) до того места, где предположительно сейчас покоится Лаура.

Напомним, что немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в июле 2025 года в результате несчастного случая. Во время восхождения на горную вершину она попала под камнепад, не дойдя до запланированной высоты около 300 метров. Из-за сложных природных условий транспортировка тела оказалась невозможной.

Ранее альпинист-экстремал Томас Хубер установил на месте гибели Лауры Дальмайер небольшую мемориальную табличку в память о спортсменке.

Рената Валеева