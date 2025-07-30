Погибла двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер

Ранее стало известно, что спортсменка получила серьезные травмы в результате схода камней в горах

Фото: скриншот из видео "Лаура Дальмайер завершила карьеру Laura Dahlmeier ended her career" на RuTube

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, двукратная олимпийская чемпионка, найдена мертвой после трагического инцидента в горах Пакистана, где она попала под камнепад во время восхождения на пик. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на агентство DPA, пишет РИА «Новости».

Ранее стало известно, что спортсменка получила серьезные травмы в результате схода камней. Спасательные отряды столкнулись со сложными условиями и долго не могли добраться до места происшествия.

Лауре Дальмайер был 31 год. Она завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане в спринте и гонке преследования. В ее спортивной карьере также семь золотых медалей чемпионатов мира и Кубок мира сезона 2016/17.

В 2019 году Дальмайер объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры, объяснив свое решение потерей мотивации. После ухода из большого спорта Дальмайер занималась любимым делом, являясь сертифицированным горным и горнолыжным гидом, и активно участвовала в работе горноспасательной службы.

Рената Валеева