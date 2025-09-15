Bild: тело Лауры Дальмайер останется в горах Пакистана

Спасатели отказались от эвакуации тела двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, погибшей в результате камнепада в горах Пакистана. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По информации издания, группа экспертов, включая известного баварского альпиниста Томаса Хубера, изучала возможность извлечения тела спортсменки с пика Лайла, однако пришла к выводу о невозможности безопасной эвакуации. «На прошлой неделе команда спасателей смогла пересмотреть ситуацию на пике Лайла. В результате тело Лауры Дальмайер не будет эвакуировано», — цитирует Bild заявление спасателей. Причина такого решения не уточняется.

Напомним, 31-летняя Лаура Дальмайер погибла 28 июля в горах Каракорум при восхождении на пик Лайла на высоте около 5,7 тыс. м, попав под камнепад. Спасательная операция была затруднена из-за труднодоступности района и угрозы новых камнепадов.

Ранее сообщалось, что в своем завещании Дальмайер просила оставить ее тело в горах в случае гибели.

Лаура Дальмайер — одна из самых титулованных биатлонисток в истории. На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане она завоевала золото в спринте и гонке преследования, а также бронзу в индивидуальной гонке. Она также является семикратной чемпионкой мира и обладательницей Большого хрустального глобуса 2017 года.

Рената Валеева