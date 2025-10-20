Минфин посоветовал хранить краткосрочные сбережения в рублях, долгосрочные — и золоте

Замминистра предостерег от активной торговли золотом, отметив, что транзакционные издержки могут привести к убыткам

Фото: Артем Дергунов

Краткосрочные сбережения гражданам целесообразно хранить в рублях на банковских депозитах, а для долгосрочных целей подойдут облигации федерального займа (ОФЗ) и золото. Такое мнение высказал замминистра финансов России Алексей Моисеев.

— Более краткосрочные сбережения надо хранить, конечно, на депозитах, вкладах банков в рублях, безусловно, — цитирует Моисеева ТАСС. Что касается золота, то, по его мнению, его следует рассматривать как долгосрочное вложение, аналогичное банковскому вкладу. Замминистра предостерег от активной торговли золотом, отметив, что транзакционные издержки могут привести к убыткам.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

ОФЗ также являются подходящим инструментом для долгосрочных инвестиций, подчеркнул Моисеев.

17 октября ряд российских банков повысили ставки по рублевым вкладам.

Рената Валеева