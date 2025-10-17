Сразу несколько российских банков повысили ставки по рублевым вкладам

В их число вошли ВТБ, «Яндекс банк», МКБ

Ряд российских банков повысили ставки по рублевым вкладам. Об этом 16 октября свидетельствуют данные маркетингового агентства Marcs. В их число вошли ВТБ, «Яндекс банк», МКБ.

В пресс-службе ВТБ сообщили о повышении ставок по рублевым депозитам. Так, максимальная ставка по долгосрочным депозитам составит 15—16% годовых.

В «Яндекс банке» ставка по некоторым вкладам была повышена на 1,5 процентного пункта, до 16%, по накопительному счету — на 1,1 процентного пункта, до 13%.

МКБ, в свою очередь, поднял ставки по закрытым рублевым вкладам. Теперь ставки варьируются от 10,4% до 15,7%.

В банках объясняют тенденцию желанием сохранить условия для клиентов, которые открывали вклады по высоким ставкам в начале года.

«Несмотря на снижение ключевой ставки, банки предлагают выгодные условия по депозитам — и даже повышают ставки. Клиенты сохраняют тренд на сбережение — это доказывает рост портфеля и в сентябре, и в октябре, он продолжится до конца года. Часть клиентов будет «перекладываться» после депозитов, открытых на пике ставок в начале года, другие стремятся разместить свои средства на короткий срок под конец года», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По оценке ВТБ, после небольшого замедления в августе прирост рынка сбережений в сентябре ускорился. Основной вклад в рост внесли рублевые срочные депозиты. По итогам года рынок сбережений в России вырастет на 15% и достигнет 66,2 трлн рублей. Портфель рублевых пассивов увеличится на 17%, до 62,8 трлн. В следующем году рост накоплений россиян продолжится двузначными темпами.