Правительство выделило более 9 млрд рублей на строительство флота

Они направлены на обновление и модернизацию отечественного флота

Фото: Реальное время

Правительство направит более 9 млрд рублей на дополнительное финансирование строительства судов, предназначенных для расширения морских и речных перевозок, а также для развития арктических маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Выделенные средства позволят продолжить реализацию проектов, направленных на обновление и модернизацию отечественного флота. В частности, будет продолжено строительство морского парома для организации регулярного пассажирского сообщения на Дальнем Востоке. Финансирование также будет направлено на строительство обслуживающих и аварийно-спасательных судов ледового класса, которые необходимы для обеспечения безопасной и эффективной навигации, в том числе по Северному морскому пути.

Кроме того, выделенные средства позволят завершить строительство морского водолазного судна, которое будет эксплуатироваться в Крыму.

Рената Валеева