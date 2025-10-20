В сентябре морской экспорт угля из России увеличился лишь в южных портах.

В целом экспорт угля в сентябре оценивается в 17,1 млн тонн

Морской экспорт российского угля в сентябре продемонстрировал разнонаправленную динамику. Согласно данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), общий объем отгрузок сократился на 4% в месячном выражении, составив 15,7 млн тонн. Тем не менее в южных портах наблюдался рост на 9%, который достиг 1,6 млн тонн, пишет «Коммерсантъ».

Основной причиной увеличения экспорта через южные порты стал растущий спрос в Турции. Однако, несмотря на положительную динамику, рентабельность поставок остается отрицательной из-за увеличения себестоимости добычи угля.

Падение экспортных отгрузок было зафиксировано в северо-западных и дальневосточных портах. В частности, отгрузки из портов северо-запада сократились на 9%, до 3 млн тонн, что в основном обусловлено падением в Мурманском кластере на 24%, до 460 тыс. тонн. Экспорт из портов Дальнего Востока снизился на 5%, до 11,1 млн тонн, из-за сокращения поставок в Индию на 31%, до 500 тыс. тонн.

В целом экспорт угля в сентябре оценивается в 17,1 млн тонн. Годовой рост морских отгрузок составил 28%, что объясняется эффектом низкой базы прошлого года.



Рената Валеева