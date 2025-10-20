В Казани сотрудника службы безопасности «Волга-Автодора» взяли под госзащиту по делу о нападении на Шевыреву

СК просит для Булата Галлямова домашний арест

Фото: Ирина Плотникова

Под домашний арест на срок до 14 декабря просят отправить задержанного Булата Галлямова в суде Казани. Это начальник смены охраны компании «Волга-Автодор», полностью признавший вину в причастности к покушению на жизнь Ирины Шевыревой, — передает с места журналист «Реального времени».

17 октября Галлямов был взят под госзащиту, информировал суд следователь 1-го отдела Следкома по РТ Айрат Гиниятуллин. Он просил о домашнем аресте с запретами, среди которых — покидать предоставленное органами МВД помещение.

Сам подозреваемый и его адвокат ходатайство поддержали, как и представитель прокуратуры.

В пятницу Булата Галлямова уже доставляли в Советский райсуд на избрание меры пресечения, но тогда лишь продлили срок его задержания на 72 часа. За это время статус этого фигуранта в деле не поменялся, несмотря на уверения другого задержанного — Станислава Шевырева — о переводе Галлямова в статус свидетеля.

Также под стражей по этому делу находятся начальник службы безопасности ООО «Волга-Автодор» Андрей Черкасин, а вчера в СИЗО Казани водворили Руфата Султанова, предполагаемого исполнителя, непосредственно покушавшегося на жизнь Ирины Шевыревой 14 октября. В суд Султанова не привозили. Ему избрали заочный арест и на основании этих документов вчера экстрадировали в Россию из Таджикистана.