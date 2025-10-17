Госдолг Татарстана увеличился на 85 млн рублей

На данный момент он достиг отметки почти в 99,2 млрд

По данным на 1 октября, госдолг Татарстана составил 99,19 млрд рублей. За месяц показатель увеличился на 85 млн рублей по сравнению с 1 сентября, сообщает Минфин республики.

Структура госдолга распределилась следующим образом: основная часть приходится на федеральные бюджетные кредиты — 90,4 млрд рублей. Оставшуюся сумму в размере 8,8 млрд рублей составляют обязательства по госгарантиям республики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— По сравнению с 1 сентября 2025 года данный показатель увеличился (на 85,0 млн рублей), — сказано в сообщении министерства.

Напомним, что Татарстан спишет бюджетные кредиты к концу 2027 года. Речь идет о 44,5 млрд рублей госдолга.



Наталья Жирнова