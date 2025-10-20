На стройках Татарстана нашли 5,2 тыс. нарушений в 2025 году

Устранено более 97% из них

Фото: Артем Дергунов

На стройках устранили более 97% выявленных нарушений по линии охраны труда. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.

— С начала текущего года саморегулируемые организации провели 2127 проверок. Меры дисциплинарного воздействия применены в 939 случаях. Специалисты Инспекции Госстройнадзора вынесли 441 постановление об административной ответственности. В общей сложности с начала года ведомства организовали 1395 проверок, — сказал первый замглавы Минстроя РТ.

Главное инвестиционно-строительное управление провело 2355 контрольно-надзорных мероприятий. Из выявленных 5160 нарушений уже устранены 5010, что составляет более 97%.

По состоянию на 18 октября в Татарстане выполнили 91% годового плана по вводу жилья, что составляет 2,9 млн кв. метров.



Рената Валеева