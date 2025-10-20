Талалаев: «Пусть ищут, как остановить Хиля, чем мы будем думать про Даку»

Тренер «Балтики» отреагировал на победу в Казани над «Рубином»

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал разгромную победу над «Рубином» (3:0) в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Казани. По его словам, «балтийцы» успешно сыграли в начале и в конце поединка, а также едва не упустили преимущество на старте второго тайма.

— Мне не понравилась середины игры. Не очень понравилось, как мы начали второй тайм, все могло перевернуться. Хорошо, что у нас очень качественные игроки во всех линиях, они выручили нас в непростой ситуации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Показалось, что игроки «Балтики» деклассировали «Рубин»?

— Вам показалось, это лишь громкие слова. Моя команда провела очень хорошие первые 30 минут матча и очень хорошие 30 минут в конце второго тайма, когда немного перестроились. Были еще 30 минут, где «Рубин» играл с преимуществом. Понятно, что мы все пришли после небольшого промежутка на сборные. Все находятся в разном игровом тонусе, кто в большем, кто в меньшем. Эти моменты надо учитывать. Я абсолютно точно знаю, в чем нам надо прибавить. Меня это немного успокаивает. Я бы не стал танцевать на костях.

Признаюсь, что у нас было два варианта перед игрой: нейтрализовать все сильные стороны «Рубина» или попытаться играть в футбол. Выбрали поиграть в футбол и на старте матча получили преимущество. Дальше пришлось перестраиваться, с другими исполнителями и по дороге могли потерять добытое преимущество.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Как планировали сдержать Мирлинда Даку?

— Я всегда пытаюсь найти, за что зацепиться у команды соперника, чтобы журналисты получили пищу для размышления. Поэтому мы «сдерживаем» Батракова, Кисляка, Глушенкова — больших игроков нашего чемпионата. Но самое главное, что я в своих футболистах уверен. Я своих детей считаю гениями. Точно также считаю лучшими своих игроков. Если вот это доверие передать им, дать ощутить это чувство, тогда Илья Петров становится одним из лучших полузащитников чемпионата России. И Максим Петров сегодня исполнил момент, как большой мастер. Хиль уже становится одним из лучших бомбардиров турнира. Поэтому пусть другие думают, как остановить Хиля, чем мы будем думать про Даку, — передает слова Талалаева корреспондент «Реального времени».

В матче с «Рубином» гости открыли счет уже на 7-й минуте встречи, когда отличился Брайан Хиль. В середине первого тайма Максим Петров обыграл в штрафной защитника казанцев и точным ударом удвоил преимущество «Балтики». После перерыва на 52-й минуте Мирлинд Даку не реализовал пенальти, удар отразил вратарь соперника Максим Бориско. В конце матча Мингиян Бевеев забил третий мяч калининградцев.

Подробнее об итогах казанского матча читайте в материале «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В активе Брайана Хиля стало семь забитых голов в текущем сезоне РПЛ. У нападающего «Рубина» Мирлинда Даку на счету восемь точных ударов. Албанский футболист казанцев занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступая только Алексею Батракову из «Локомотива», у которого десять мячей.

«Рубин» остался на седьмом месте чемпионата с 18 набранными очками в 12 турах. У «Балтики» стало 23 балла, команда Талалаева укрепилась на пятой строчке турнирной таблицы.

Следующий матч в Премьер-лиге «Рубин» проведет 26 октября в гостях с «Краснодаром» в 19.45 по московскому времени. «Балтика» в тот же день сыграет в Нижнем Новгороде с «Пари НН».

Зульфат Шафигуллин